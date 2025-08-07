文化放送で放送中の『Aile The ShotaのLOVERADIO』スペシャルウィーク週の8月25日（月）と9月1日（月）に、アーティストのSKY-HIがゲスト出演することが発表された。同番組は、BMSG所属のアーティスト・Aile The Shotaが、自身の「LOVE」、そしてリスナーの「LOVE」について熱くトークする番組。リスナーからのお便りは”ラブレター”と呼んでおり、多種多様なLOVEに溢れた時間を届けている。8月25日（月）と9月1日（月）の2週にわ