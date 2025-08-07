Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKによる楽曲「旋律と結晶」のミュージックビデオが公開された。同曲は、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞、作曲家の飛内将大が作曲を手がけたもので、7月31日に配信がスタートしたデビューアルバム『Glass Heart』に収録されている。【動画】ドラマ内のシーンとリンク！TENBLANK「旋律と結晶」ミュージックビデオ『グラスハート』は、若木未生による同名小説シリーズを原作と