¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ËÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬£´²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡££²»à¤«¤éÆâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¤Ë»Íµå¡£Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç°ÜÀÒ¸åºÇÂ®¥¿¥¤¤Î£±£´£¹¥­¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬»Íµå¤òÍ¿¤¨°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£