◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス１回戦を行い、全日本選手権の覇者で世界ランク２０位の松島輝空（木下グループ）は、同２２位の李尚洙（韓国）と対戦し、３―２の大逆転で初戦を突破した。第１ゲーム（Ｇ）は、最初のポイントを奪いサーブで得点を重ね序盤はリードした。中盤に追いつかれ、その後は一進一退の攻防。９―１０で先にゲームポイントを奪われながら、そこか