俳優の松下洸平が７日、都内で映画「遠い山なみの光」（石川慶監督、９月５日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。松下は７月２７日に結婚を発表後、初めての公の場となった。２０１７年にノーベル文学賞を受賞した英国人作家カズオ・イシグロ氏の長編小説デビュー作を日英合作で映画化。女優・広瀬すずが主演を務め、１９５０年代の長崎と８０年代の英国を舞台にしたヒューマンミステリーを描く。松下は、報道陣のフラッ