ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡¢´ÆÆÄÀÐÀî·Ä¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£27Æü¤Î·ëº§È¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡£¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¸¶ºî¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È80Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»þÂå¤È¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤Æ¸òºø¤¹¤ë¡Èµ­²±¡É¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¾Ð´é¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¾¾²¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³