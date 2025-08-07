「ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」のＨＯＳＨＩ、ＷＯＯＺＩによるユニット「ＨｘＷ」が７日、Ｋアリーナ横浜で初の日本ファンコンサートを行った。２人は１７年にＳＥＶＥＮＴＥＥＮのアルバム「ＴＥＥＮ，ＡＧＥ」の収録曲「ＢｒｉｎｇＩｔ」でユニット曲を発表し、今回約８年ぶりにスペシャルユニットを結成した。ステージは今年３月にリリースした「ＢＥＡＭ」のタイトル曲「９６ｅｒｓ」や未発表曲「Ｃｏｐｙ＆Ｐａｓｔｅ」など