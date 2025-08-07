お盆の「大幅深夜割」、さすがに今夏が最後かも…。来るぞ来るぞ、と言われていた、ETC（高速道路の自動料金収受システム）の「深夜割引改正」ですが、2025年８月現在、改正時期は未定となっています。実はこの「深夜割引の改正」、実施時期が二回も延期されています。当初は「2025年3月に改正」される予定でしたが、NEXCOの作業の遅延によって「2025年7月に改正」と一回目の延期を発表（2024年12月25日）。そして、2025年４月に発