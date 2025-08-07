【モスクワ共同】ロシア紙イズベスチヤは7日、ロシア海軍初となる無人機管制センターが極東カムチャツカ半島に設置されたと報じた。専門家によると、北極海航路のほか、カムチャツカにある原子力潜水艦基地や米国との国境であるベーリング海峡の安全保障強化につながるという。同紙によると、ロシア国防省はカムチャツカ半島に偵察・攻撃用無人機を配備する専用施設の建設を計画している。配備される無人機は最大24時間の飛行