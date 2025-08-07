ÅìµþÅÔ¿´¤ÈÂ¿ËàÃÏ°è¤Ê¤É¤ò·ë¤Ö¡Öµþ²¦Àþ¡×¤¬¡¢ÅÝ¤ì¤¿ÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿±Æ¶Á¤Çµ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤Îº£¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÝÌÚ¸½¾ì¤«¤é¹âÌø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£µþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦Àµ¸á¤¹¤®¡¢µþ²¦Àþ¤Î¤Ä¤Ä¤¸¥öµÖ¡ÁÀçÀî±Ø¤Î´Ö¤Ç¡¢ÀþÏ©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÚ¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¿·½É¹Ô¤­¾å¤êÆÃµÞÎó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¢ÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤ÎÁ°ÌÌ¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾èµÒ¤é¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍøÍÑ