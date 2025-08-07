「巨人−ヤクルト」（７日、東京ドーム）試合前のファーストピッチセレモニーでは、先発・田中将と親交のあるアイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が登場。自身の誕生日が６月１１日ということから背番号「１１」のユニホームでマウンドへ。投球は残念ながらノーバウンド投球とはならなかったが、笑顔で声援に応えた。「何度やらせてもらっても、本当に緊張するなぁと思った。もう誰も私のこと見てないと