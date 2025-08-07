ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÌÏµ¼ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÏµ¼ºÛÈ½ ¢¡ºÛÈ½´±Ìò¤Î»Ò¶¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏºÛÈ½¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£½ÐÆ¬¤·¤¿Èï¹ð¿Í¤Ï¾Ú¸ÀÂæ¤ËÃåÀÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡× »²²Ã¤·¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸27¿Í¤ÏºÛÈ½´±¡¢¸¡»¡´±¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ê¤É¤ÎÌò¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ç1Ëü±ßÊ¬¤Î¥­¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÏµ¼ºÛÈ½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¸¡»¡´±Ìò¤Ï¡Ö¼«Âð¤ò½Ð¤ë»þ¤«¤éÅð¤àµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×