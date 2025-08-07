¡Ú¡Ö¤á¤¸¤È¤ä¤â¡×1´¬¡Û 8·î7ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§1,100±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤Ï¡¢¤·¤±¤¿¤¤¤Ì»á¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤á¤¸¤È¤ä¤â¡×¤ÎÂè1´¬¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,100±ß¡£ ËÜºî¤ÏSNS¤ÇÅê¹Æ1ÏÃÌÜ¤«¤é13Ëü¤¤¤¤¤ÍÄ¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥·¥çー¥È¥Þ¥ó¥¬¡Ö12cm¤Î»¨ÃÌ¡×¤Î½ñÀÒ²½ºîÉÊ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¤á¤¸¤È¤ä¤â¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û