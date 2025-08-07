¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè39²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ï7Æü¡¢Í½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½éÆü¤Ï6Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¹­ÃæÃÒ¼Ó°á¡Ê44¡áÅìµþ¡Ë¤¬2ÆüÌÜ2¡¢1Ãå¤ÈÂç¤­¤¯´¬¤­ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Á°È¾1R¤Ï2ÈÖº¹¤·¤Ç3ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òº¹¤·¤Æ2ÈÖ¼êµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¸åÈ¾6R¤Ï2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ç2ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤é¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òÁ´Â®¤Ç²ó¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤òÁö¤ë»³ÀîÈþÍ³µª¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£¡Ö½éÆü¤ÏÁ°Áà¼Ô¡Ê³Þ¸¶Î¼¡áV¡Ë¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Î·Á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã