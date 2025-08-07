元NHKアナウンサーでジャーナリストの堀潤氏（48）が7日、キャスターを務めるTOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後5・59）に生出演し、相互関税の税率を巡る日米合意の見解の食い違いについて、自身の見解を示した。7月に合意に達した関税交渉で、日本側は関税率15％、もともと15％を超える品目については据え置きの税率が適用されることで合意したと説明。しかし、米国側はそうした特例を日本には適用せず、日本から