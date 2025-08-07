¥Û¥¹¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎROLAND¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎÃø½ñ¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤éÃæ³Ø¹»¤ÎÆ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ROLAND ¡Û ¼«Ãø¤¬Ãæ³Ø¹»¡¦Æ»ÆÁ¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë·ÇºÜ¡Ö¼«Ê¬¤Î²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¡× "°õÀÇ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â´óÉÕ¡É ROLAND¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¶µ²Ê½ñ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÊ¸¾Ï¤È¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¸¤òÀÜ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ROLAND¤µ¤ó¤ÏÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³