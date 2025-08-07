Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹ÈÀ±¿·Ê¹¤äÍÈ»ÒÈÕÊó¡¢¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥É¥í¥ß¥Æ¥£»³Ì®¤Ë¤¢¤ë¥¢¥ë¥¿¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢ÃÏ¶è¤ÎPiz da Lech¤Ç5Æü¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ê¶õÍÑ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤¬Èô¤Ó¹ß¤ê¤¿¸å¡¢Í½Äê¤ÎÃåÎ¦ÃÏÅÀ¤ËÃåÎ¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¬·Ù»¡¤Ëµß½õ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î»³³Ùµß½õÂâ¤Èµß½õ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬Á°¸å¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢