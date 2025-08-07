日本維新の会の会合であいさつする吉村代表（中央）＝7日午後、大阪市中央区日本維新の会は7日、党代表選の是非を問う特別党員による電子投票の結果、代表選は不要との投票が多数を占めたと発表した。吉村洋文代表の再任が決まった。代表選がなければ続投し、実施なら不出馬を明言しており、党員が「信任」した形。維新は参院選で比例票を大きく減らしたものの、「顔」となる吉村氏に対する目立った責任論は出ていなかった。吉