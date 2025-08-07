【MLB】ドジャース 3−5 カージナルス（8月6日・日本時間7日／ロサンゼルス）【映像】大谷39号に味方唖然、観客総立ち…壮観カメラアングルドジャースの大谷翔平投手がカージナルス戦に「1番・投手」でスタメン出場。試合中盤、文字通りスタジアム全体を揺らす一撃と、それに完全一致した観客のリアクションが“鳥肌シーン”として話題を呼んだ。0-1とリードを許して迎えた3回1死二塁。第2