集会で被爆体験を語る、被団協の田中熙巳代表委員＝7日午後、長崎市原水爆禁止日本協議会（原水協）系の原水爆禁止世界大会実行委員会は7日、長崎市内で被爆80年の特別集会を開いた。昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の田中熙巳代表委員（93）＝埼玉県新座市＝が長崎での被爆体験を証言。被爆者が訴えてきた核廃絶の願いを「平和賞受賞を大いに活用し、世界中に広めていきたい」と訴えた。田