¿Í¤Î¹Ô¤­Íè¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ªËß¤òÁ°¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬6½µÏ¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤ÎÀè½µ1½µ´Ö¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï723¿Í¤ÇÁ°¤Î½µ¤ò191¿Í¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èº£·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê191¿ÍÂ¿¤¤723¿Í¤Ç¤·¤¿¡£1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê12.68¤È6½µÏ¢Â³¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¼¯²°¡¢À¾Ç·É½¡¢Àî»§¤Î½ç¤ËÂ¿¤¯¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï70ºÐ¤«¤é79ºÐ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯