【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■日向坂46高井俐香＆櫻坂46山川宇衣は『ar』初登場！ 『ar』9月号（8月8日発売）に、日向坂46の高井俐香、そして櫻坂46の山川宇衣が初登場。さらに&TEAMのK、THE RAMPAGEの吉野北人、そして大原優乃も誌面に登場する。 ■日向坂46高井俐香日向坂46の高井俐香が『ar』に初登場。暑い夏を涼やかに乗り切るヘアアレに挑戦している。初々しく、清涼感溢れるショットから目が離せない。