韓国の13人組グループSEVENTEENのHOSHI（29）とWOOZI（28）によるスペシャルユニット「HxW」（ホシウジ）が7日、Kアリーナ横浜で初のファンコンサート「HOSHI X WOOZI FAN CONCERT［WARNING］−JAPAN」を開催した。同じ96年生まれで、練習生時代からの親友によるスペシャルユニット。平日昼の開催ながら2日間で4万人を動員した。17年発売のグループ2枚目のアルバムに収録された、2人の初タッグ曲「Bring It」で幕を開け、今年3