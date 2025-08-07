俳優・杉浦太陽（44）の妻で第5子妊娠中の辻希美（38）が7日、自身のブログを更新。出産直前の緊張感と前向きな思いをつづった。【写真】辻希美＆杉浦太陽、第5子妊娠で夫婦初表紙「今の時代の育児は初心者」辻は「まだ産まれていません」としつつも「でも病院です」「ラストスパートです!! 頑張ります!!!!」と意気込み。病院のベッドの上でピースサインをする姿とともに、しっかりと栄養補給をしている食事の写真も掲載した。