◇パ・リーグ西武2―0日本ハム（2025年8月7日エスコンF）西武・今井達也投手（27）が7日の日本ハム戦に先発し、7回を1安打無失点で7勝目を挙げた。チームの連敗は3で止まった。日本ハム先発・達との息詰まる投手戦となった。0―0の4回無死一、二塁からレイエスに右前打され、無死満塁のピンチを背負ったが、続く矢沢を外角低めのチェンジアップで一ゴロ併殺。梅林を155キロ直球で空振り三振に仕留めた。5回以降は7回まで