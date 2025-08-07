「Project Hyperion」は、世代宇宙船の実現可能性を評価するデザインコンペティションです。数世紀にわたって宇宙船内で閉鎖社会を構築することになる世代宇宙船を実現するには、一体どういった装備が必要になるのかを、建築デザイナーやエンジニア、社会科学者など複数分野の専門家が探求しています。Project Hyperion | interstellar generation ship design competitionhttps://www.projecthyperion.org/「Project Hyperion」は