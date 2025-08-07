ジョージ・ラッセルが、今夏中にメルセデスとの新契約を結ぶ予定がないことを明言した。現行契約は今季終了後に満了するが、本人は焦らず、F1のサマーブレイク後に話し合いを再開する意向であるという。マックス・フェルスタッペンのメルセデス移籍の噂がくすぶっていたが、本人がレッドブル残留を明かしたことで、ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリの残留が事実上確実となった。とはいえ、正式な発表はまだない。例年、契