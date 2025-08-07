アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはビジャレアルとの親善試合でホームスタジアムデビューを飾ったFWヴィクトル・ギェケレシュへの期待を語った。昨シーズン、スポルティングで公式戦52試合で54ゴール13アシストを記録した同選手は今夏の移籍市場で注目銘柄となっていたが、最終的に総額7600万ユーロを費やしたアーセナルが争奪戦を制した。ここ3年プレミアリーグでは2位に終わり、タイトルまであと一歩届かない状況が続いていた