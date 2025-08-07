この素晴らしい1932年アルファロメオ8C 2300は、2度のル・マン挑戦を経て、1933年のスパでついに栄冠をつかんだ。その輝かしいヒストリーをマッシモ・デルボが振り返る。【画像】現オーナーのもと、本領を発揮して疾走する1932年アルファロメオ8C 2300（写真17点）アルファロメオ8Cは歴史上稀に見る先進的で洗練された完璧な車であった。8Cが活躍した背景には、大勢の才能豊かな人々の力はあったが、最大の功労者は8Cの技術面の父