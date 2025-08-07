◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）巨人が３回に先発・田中将大投手のチーム初ヒットから先制点を挙げた。先頭で打席に入った田中将が４５歳のヤクルトの先発・石川雅規投手から左中間を破る二塁打で出塁。１死から若林楽人外野手の右飛でタッチアップから三塁へ進み２死三塁とすると、泉口友汰内野手の左前適時打で生還し、自ら１点目のホームを踏んだ。田中将は移籍後３打席目で初安打。楽天時代