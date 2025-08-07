食品を中心とした商品の輸出入をする商社・三幸貿易（東京都中央区）が2025年8月6日に公式Xで、最高気温35度以上の予報が出た日には「基本的に出勤停止」にすることにしたと報告した。5日には群馬県伊勢崎市で観測史上最高気温の41.8度を記録するなど、全国的に危険な暑さが続いている。そのなかでの取り組みに、Xでは賞賛の声が相次いでいる。どうしても出社が必要な業務も「なるべく少ない人数で」三幸貿易のXは、「あまりに暑す