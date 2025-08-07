◆パ・リーグ西武２―０日本ハム（７日・エスコンフィールド）日本ハムの松本剛外野手が、２回に右手に死球を受け負傷交代。札幌市内の病院で診察を受け、「右手中指の打撲」と診断された。今後もチームに帯同し、出場の可否は当日の状態を見て判断される。松本剛は顔付近に来た西武・今井の１５２キロを後ろに体を反らしてよけたが、残っていたバットを握る右手に直撃。バットと指が挟まれるような形になった。痛みにしゃが