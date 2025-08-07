¡Öµð¿Í¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£»°²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¡¢ÀÐÀî¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤ò¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££±»àÆóÎÝ¤«¤é¼ãÎÓ¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç»°ÎÝ¤Ø·ãÁö¡£Àô¸ý¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ»þÂå¤ÏÂÇ·â¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾­¤Î°ìÂÇ¤Ë¾ìÆâ¤É¤è¤á¤­¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Î·ãÁö¤Ë¤âÂç¤­¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£²òÀâ¤ÎµÜËÜÏÂÃÎ»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¤Åö¤¿¤ê¡£¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤