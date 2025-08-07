◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（７日・東京ドーム）女性アイドルグループ・ももいろクローバーＺと、浪江町ふるさと応援大使のアイドルグループ「ＬｕｍｉＵｎｉｏｎ」を兼任する佐々木彩夏が、始球式を行った。この日は「福島県浪江町コラボイベント」の一環で「Ｌｕｍｉ―」のメンバーと来場。ワインドアップから投じた球はホームベース手前でバウンドしてしまったが、スタンドから大きな拍手を浴び「本当に緊張す