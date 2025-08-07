マレーシア・クアラルンプールで開かれたタイとカンボジアの国境問題に関する会議＝7日（共同）【シンガポール共同】タイとカンボジアは7日、マレーシアの首都クアラルンプールで国防相らによる会議を開いた。軍事衝突した国境地帯の緊張緩和に向けて東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国による停戦監視団を設立することで合意した。会議は停戦合意の一環。米中の代表団もオブザーバーとして加わった。ASEAN議長国マレーシアによ