±èÀþ²ÐºÒ¤Î¤¿¤á°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÅì³¤Æ»¿·´´Àþ ±¿Å¾ºÆ³«JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°Åç±Ø¤È¿·ÉÙ»Î±Ø¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿±èÀþ²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢¾å¤ê¤Ï¿·Âçºå±Ø¤ÈÅìµþ±Ø¤Î´Ö¡¢²¼¤ê¤ÏÅìµþ±Ø¤ÈÀÅ²¬±Ø¤Î´Ö¤Ç¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å6»þ5Ê¬¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë