¤­¤Î¤¦¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î¥á¥í¥óÈª¤Ç£¸£±ºÐ¤Î½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Äá²¬»Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÂÐºö²ñµÄ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û½÷À­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ìÉÕ¶á »Ô¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ËÈ¢¥ï¥Ê¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸áÁ°£±£±»þ£´£µÊ¬¤´¤í¡¢Äá²¬»ÔÄÔ¶½²°¤Î¥á¥í¥óÈª¤ÇÈª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿£¸£±ºÐ¤Î½÷À­¤¬¡¢ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½£¸£°¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ£±Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¡¢±¦ÂÀ¤â¤â¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£