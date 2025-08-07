フランクフルト加入が決まった日本代表MF堂安律が、クラブ公式メディアのインタビューに応じた。1998年6月16日生まれの堂安は現在27歳。ガンバ大阪でプロキャリアを始めると、フローニンゲンとPSV（ともにオランダ）、ビーレフェルトとフライブルク（ともにドイツ）と2カ国4クラブを渡り歩き、フランクフルトに加入することに。契約は2030年6月までの5年間で、背番号は長谷部誠氏も着用した『20』に決定。また、高原直泰氏や鎌