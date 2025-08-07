【北京＝照沼亮介】中国税関当局が７日発表した７月の貿易統計によると、米国向け輸出額は前年同月比２１・７％減の３５８億ドル（約５・２兆円）となった。下げ幅は前月（１６・１％減）より拡大した。米国からの輸入額は、１８・９％減の１２０億ドルだった。米国への輸出額は４か月連続、輸入額は５か月連続の前年割れ。輸出から輸入を引いた対米貿易黒字は２３％減の２３７億ドルだった。米中両政府は追加関税を一時的に引