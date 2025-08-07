¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤µ¤ó¤¬6Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î°ðº´»³¤ÇÌî³°¥³¥ó¥µー¥È¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ 19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥³¥ó¥µー¥È¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤Ë¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¹ºê¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤À¤Ã¤¿¡Ö²Æ Ä¹ºê¤«¤é¡×¡£ ¤µ¤À¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹­Åç¤Î¸¶Çú¤ÎÆü¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈïÇúÃÏ Ä¹ºê¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ò²Î¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢1987Ç¯～2006Ç¯¤Þ¤ÇËèÇ¯8·î6Æü¤ËÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡¢ÅÁÀâ¤ÎÌî³°¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤·¤¿¡£ °ìÅÙ¤Ï½ª