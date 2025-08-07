【「Alive Studio byGMOペパボ」縦型動画対応】 8月7日 発表 GMOペパポは、「Alive Studio byGMOペパボ」が縦型動画に対応したと8月7日に発表した。同日より自動で縦型動画に対応したデザインを作成できるという。 今回の対応によって、「OBS Studio」を介してYouTubeショート ライブなどの縦型動画配信において、アプリ内の素材が縦型動画に対応する。GMOペパポによれば縦型動画広告の