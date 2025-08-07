ÃÏµå¤«¤é6¤Ä¤ÎÏÇÀ±¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¡ÖÏÇÀ±Ä¾Îó¡ÊÏÇÀ±¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯8·î10Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë´ÑÂ¬¤Ç¤­¤ë¡£¿åÀ±¤«¤éÅÚÀ±¤Þ¤Ç¡¢Ëþ·î¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë²Æ¤Î±§Ãè¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Æù´ã¤äÁÐ´ã¶À¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÀä¹¥¤Î´ÑÂ¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£