¡Ö¾®ÊÁ¤Ç²ÚÔú¡×¤ÊËå¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸µNHK¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà(31)¤¬Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃæÀî¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á2025¡×¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖËå¤È¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÀ¸¤Ç´ÑÀï¤Ç¤­¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä