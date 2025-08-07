8·î9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè72²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ìëº×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìÍÎÅÅ²½Ãæ±û¸ø±à¤Ç¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¢Á°Ìëº×¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìÍÎÅÅ²½Ãæ±û¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢½Ä5m¡¢²£8m¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÀß±Äºî¶È¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï°ì»þ¡¢Íë¤¬ÌÄ¤ë¤Ê¤Éºî¶È¤¬ÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÄêÄÌ¤êºî¶È¤ò¿Ê¤á¥¹¥Æー¥¸¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±û¸ø±à¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÎÀß±Äºî¶È¤Ï¡¢7·î29