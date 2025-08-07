¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ÃæÆü-ºå¿À(7Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¡¢°Ë¸¶Åê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Å¨ÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬¶Á¤­ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿°Ë¸¶Åê¼ê¤Ï¡¢¸«»öÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤·¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸´Ô¡£°Ë¸¶Åê¼ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ç2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏSN