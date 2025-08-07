¹âÃÎ¸©·Ù¤¬¡¢¸©Ì±¤Ø¤Î¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤í¤¦¤Èº£Ç¯¤Î¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ç¤ª¤è¤½50Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£8·î1ÆüÍ¼Êý6»þ¤¹¤®¡£¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤Î¸©·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Ç¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»ÒÍÙ¤ê¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤à¤Î¤Ï¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ä¿¦°÷¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ56¿Í¤Ç¤¹¡£¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤ÇÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï1974Ç¯¤ÎÂè21²ó¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë51Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¹­Êó³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¸©·Ù²»³ÚÂâ¤Î±éÁÕ¤äµ¡Æ°Ââ¤Ë¤è¤ë¥Ñ