「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（７日、浜名湖）藤堂里香（３８）＝福井・１０１期・Ａ２級＝が７Ｒで、インからしっかり逃げて、デビューから１７年１０カ月目で待望のＧ１戦での初１着を飾った。「本当にうれしいです。泣いてませんよ」と言いつつも、目には光るものが。「今まで出られていなかったけど、１７年９カ月走ってきて、土台みたいなのはできていた。緊張も特にしなかったです」と平常心でレースに