ÀÅ²¬¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½÷»Ò»ùÆ¸¤òÊú¤­¤·¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¾®³Ø¹»¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¤òÄ¨²üÌÈ¿¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µÍ¡3¿Í¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÊÀÅ²¬¸©¶µ°Ñ¤Î²ñ¸«¡Ë¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×Ä¨²üÌÈ¿¦¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©ÅìÉô¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë45ºÐ¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¶µÍ¡¤Ï¡¢3·î¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Î½÷»Ò»ùÆ¸2¿Í¤ÈSNS¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¿©»ö¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¸å¡¢¼ÖÆâ¤Ç»ùÆ¸¤òÊú¤­