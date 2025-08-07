2025年中国都市トップ100ランキングが6日、上海市で発表された。華頓経済研究院が15年から11年連続で発表している中国都市トップ100ランキングだ。今年も北京と上海がトップ2に立ち、杭州は初めて4位に入った。中国新聞網が伝えた。ランキングの対象は前年のGDP（国内総生産）総額が全国トップ115位以内にある地級市（省と県の中間にある行政単位）以上の都市を対象とし、各都市のハード面の経済指標（GDP、貯蓄、財政収入）とソフ