10ºÐº¹¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸µ¡ÖNMB48¡×¤Î»³ËÜºÌ(32)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¡Ö¡áLOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¡×¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ(22)¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö½é¤´ÈÓ¤ÎÍâÆü¤Ë¤â¤¦²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤ÆLINEÍè¤Æ(¤¨¡¢Èà½÷¡©)¤Þ¤¿¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥óÃ»¤á¤Ê¡¼¤¿¤óÇ¯Îð10°ã¤Ã¤Æ¤â°Õ³°¤È¢«ÏÃ¤Ã¤Æ¹ç¤¦¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢óîÆ£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£óîÆ£¤Ê¤®¤µ(º¸)¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä